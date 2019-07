Halse sportverenigingen doen mee aan #sportersbelevenmeer-campagne Bart Kerckhoven

10 juli 2019

13u27 0 Halle De Halse sportclubs kunnen een mooie geldprijs winnen door mee te doen aan de #sportersbelevenmeer-campagne van Sport Vlaanderen.

Met die campagne wil Sport Vlaanderen meer mensen regelmatig aan het sporten zetten. In Halle kunnen clubs die op sociale media actief zijn een mooie prijs winnen want het stadsbestuur roept hen op om de sportavonturen van hun leden te delen onder de hashtag #sportersbelevenmeer. De club met de meest originele post wordt de #sportersbelevenmeer-club 2019 van Halle. De winnende club kan rekenen op een waardebon van 750 euro als Halle nationaal beloond wordt voor de campagne. Is dat niet het geval dan wordt nog steeds een waardebon van 500 euro weggeschonken aan de winnaar.

De wedstrijd loopt tot eind november en op het jaarlijks sportgala van Halle zullen alle clubs die in de prijzen vielen ook gehuldigd worden.

