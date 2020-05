Halse moslims vieren Suikerfeest in coronatijden: “Geen groot feest? Dan delen we maar voedselpakketten uit” Bart Kerckhoven

24 mei 2020

15u54 0 Halle Ook de Halse moslims beleven een Suikerfeest in mineur door het coronavirus. Grote familiefeesten gaan niet door en de Moskee Arrahman is al weken gesloten. Een groot gebed zondagochtend om het einde van de ramadan te vieren en de iftar aan de moskee werden afgelast Samen met verschillende Halse organisaties werden wel voedselpakketten uitgedeeld. “Ook dat past in de geest van ons Suikerfeest”, vertelt Moustapha Akkou.

Het Suikerfeest is één van de belangrijkste feesten voor de moslims. Het betekent het einde van de ramadan waarbij een maand gevast wordt. “Het coronavirus heeft er voor gezorgd dat alles dit jaar anders is”, vertelt Moustapha Akkou van de Moskee Arrahman. “Sinds half maart is de moskee gesloten. Tijdens de ramadan wordt er hier vaak gebeden maar dat ging dus niet. De mensen moesten thuis bidden. En vandaag, op de dag van het Suikerfeest, zou er nog een groot gebed georganiseerd worden. Nadien komen alle families dan samen voor de iftar, een maaltijd waarmee de vasten gebroken wordt.”

Videogesprekken

De moslims vieren dit keer hun Suikerfeest in beperkte kring. Binnen de gezinnen dus. “Er zullen vandaag wel veel videogesprekken gevoerd worden om toch verbonden te zijn met elkaar”, zegt Moustapha. “We hebben onze mensen opgeroepen om zich aan de regels te houden. Ik heb de indruk dat dit ook gebeurd is.”

In de moskee groeide wel het idee om iets te doen voor de gemeenschap. “We wilden eerst het personeel van het ziekenhuis een lekkere couscousmaaltijd aanbieden maar om hygiënische redenen is dat niet door gegaan.”

Het Suikerfeest gaat over het delen met elkaar. We kunnen dat dit jaar niet met onze families doen maar zo helpen we toch verschillende gezinnen die het moeilijk hebben. Moustapha Akkou van de Moskee Arrahman

Elk jaar betrekken de Halse moslims ook andere inwoners bij de iftar. Vorig jaar kwamen zo nog driehonderd mensen samen om het einde van de ramadan te vieren. “Die bijeenkomst is vervangen door een voedselbedelingsactie”, vertelt voorzitter Miguel Estrada van de Integratieraad. “Verschillende verenigingen hebben geld geschonken. Dat leverde 1.100 euro op; een derde van wat deze actie kost. Marokkaanse handelaars hebben producten geschonken en zo konden in totaal 130 voedselpakketten samengesteld worden.”

Positief verhaal

De vrouwen van de moskee Arrahman waren de voorbije dagen druk in de weer met de samenstelling van de pakketten. Zondag konden die dan afgehaald worden aan de moskee en later was er nog een bedeling in de wijk Windmoleken. “Zo maken we hier toch een positief verhaal van”, zegt Moustapha. “Het Suikerfeest gaat over het delen met elkaar. We kunnen dat dit jaar niet met onze families doen maar zo helpen we toch verschillende gezinnen die het moeilijk hebben.”