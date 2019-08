Halse krotten van Streekproductencentrum: “Het is veel werk, maar zo’n erfgoed mocht echt niet verdwijnen” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Halle Het scheelde geen haar of de Halse krotten bestonden niet meer. Toen bakker en confissier Jan Springael in 2016 zijn pensioen aankondigde, stond niemand te springen om de snoepjes verder te maken. Johnny Sterck van het Streekproductencentrum twijfelde echter niet en maakt sindsdien als enige de echte krotten van Halle.

De Halse lekkernij mag dan al een vreemde naam hebben, de uitleg achter die benaming is best eenvoudig. “Wanneer de snoepjes klaar zijn, blijven ze nog twee maanden liggen. Dan ‘verkrotten’ ze en krijgen ze hun typische smaak. Ze worden zachter en worden kruimeliger. Zo’n snoepje vind je echt nergens anders”, vertelt Johnny Sterck.

Johnny maakt de krotten sinds 2016. Hij leerde de stiel van Jan Springael, die het recept destijds overnam van bakkerij Renaux, een bekende bakkerij in de schaduw van de Sint-Martinusbasiliek. De Halse krot heeft trouwens ook een religieus tintje. De krotten werden toen namelijk vooral verkocht tijdens het noveen in zakjes van negen snoepjes. Zo konden de gelovigen er na elk gebed eentje eten. Dat is dus de reden waarom ze per negen verkocht worden.

Het hele jaar door

Wie al eens carnaval viert in Halle zal ongetwijfeld ook al eens een krot geproefd hebben. De prinsen van Tastendeuvel gooien namelijk elk jaar vijfduizend snoepjes het publiek in tijdens de Krotenworp op Carnaval Halle. “Een paar dagen voor carnaval schuif ik dan graag mee aan tafel met die mannen in hun lokaal. De prinsen rollen hun krotten namelijk allemaal zelf in die papiertjes. Dat is zo’n gezellige avond dat ik er graag tijd voor maak”, vertelt Sterck.

Wie Halle bezoekt, neemt een zakje krotten mee naar huis. Net daarom vond ik het zo belangrijk om de productie van Jan over te nemen Johnny Sterck

Vandaag wordt de krot het hele jaar door gegeten en produceert Johnny ze aan de lopende band. “Er is nog steeds heel wat vraag naar. Wie Halle bezoekt, neemt een zakje krotten mee naar huis. Net daarom vond ik het zo belangrijk om de productie van Jan over te nemen. Het zou zonde zijn als zo’n typische Halse lekkernij verdwijnt.”

Technisch hoogstandje

Johnny moest wel eerst het krotten maken onder de knie krijgen. Een mengsel van suiker, kandijsiroop, glucose en een geheim ingrediënt wordt op temperatuur gebracht en gemengd. Het mengsel wordt nadien afgekoeld, maar dan volgt een technisch hoogstandje van de confissier. “Daar heb ik in het begin toch een paar keer op moeten oefenen”, lacht Johnny. “Je moet dat mengsel namelijk op de spoelen van een machine krijgen om zo de suiker te trekken. Pas dan krijg je die typische goudbruine kleur. Maar het is dus ook eens fout gelopen. Gelukkig heb ik het nu helemaal onder de knie.”

Nadien worden de krotten in vormen gesneden. Pas twee maanden later worden ze ingepakt en dat allemaal met de hand. Gelukkig kan Johnny daarvoor rekenen op de hulp van familie. “Er kruipt heel wat tijd in, maar om zo’n erfgoed te kunnen bewaren, heb ik daar geen enkel probleem mee.”

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.