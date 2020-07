Halse jeugdbewegingen krijgen gratis hygiënepakketten mee op kamp Bart Kerckhoven

01 juli 2020

15u04 0 Halle De Halse jeugdbewegingen trekken deze zomer ook op kamp. Ze moeten net als elders de strenge coronaregels respecteren en daarbij helpt de stad een handje door gratis hygiënepakketten mee te geven.

“We vinden het als stad belangrijk dat de kampen gezond en veilig kunnen doorgaan”, zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). “Daarom stellen we gratis hygiënepakketten ter beschikking aan alle Halse jeugdbewegingen. Bovendien sparen de jeugdverenigingen hier kosten mee uit, want zoveel hygiënemateriaal is een grote hap uit hun budget.”

In de hygiënepakketten zit onder andere handzeep, zakdoeken, papier op rol, allesreiniger, handschoenen en handgel. Ook dichterbij huis zullen de hygiënepakketten van pas komen. Want de speelpleinen in Halle openen ook opnieuw de deuren. “We laten hen niet in de steek”, aldus Poté. “Ons eigen speelplein Joepie zal van al het nodige hygiënemateriaal voorzien zijn. En ook aan speelplein Don Bosco hebben we materiaal en pakketten ter beschikking gesteld.”