Halse cultuurverenigingen maar ook Liliane Saint-Pierre treden op tijdens Cultuurfeest Bart Kerckhoven

22 oktober 2019

14u51 1 Halle De Halse Cultuurraad organiseert op zaterdag 26 oktober opnieuw het Cultuurfeest. Tijdens het evenement tonen vooral de Halse culturele verenigingen zich aan het grote publiek maar er staat met Liliane Saint-Pierre ook een grote naam op de affiche.

Tijdens het eerste deel van het Cultuurfeest staat er in ’t Vondel muziek en toneel op het programma: Slagwerk van Kreato, het toneel uit Lembeek van het Koninklijke KWB toneel De Linde en ook het lerarenkoor van de Servaisacademie onder leiding van Anja Dierickx en Dirk Herten aan de piano treden op. Nadien staat dan Liliane Saint Pierre op de planken. Een tiental culturele verenigingen hebben die avond ook een standje op het Cultuurfeest waar ze wat lekkers aanbieden en vooral hun werking promoten. Ook de winnaar van de Cultuurduivel wordt bekend gemaakt. Die prijs gaat naar een persoon of vereniging die zich verdienstelijk maakt in het Halse culturele leven. De toegang tot het feest dat start om 20 uur is gratis.