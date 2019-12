Halse christenen, moslims, boeddhisten en vrijzinnigen kiezen voor samenwerking en ondertekenen historisch charter Bart Kerckhoven

02 december 2019

10u00 0 Halle De vertegenwoordigers van verschillende geloofstrekkingen en levensbeschouwingen in Halle ondertekenen een charter om nauwer samen te werken. Ook burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) zette zijn handtekening onder het akkoord.

Vertegenwoordigers van de katholieke Kerk, de Pastorale zone Halle, het Huis van de Mens, de Cambodjaanse tempel Wat Amrit, de Moskee Arrahma, het Zen boeddhistisch Centrum, de Evangelische Kerk Halle en het Platform levensbeschouwing Halle ondertekenen allemaal een ‘dialoog-charter’. In de toekomst werken ze samen rond maatschappelijke thema’s zoals vrede, solidariteit, tolerantie, respect, openheid en verbondenheid.

“De dialoog, verstandhouding en wederzijds respect en begrip tussen die verschillende organisaties is van groot belang”, zegt voorzitter Miguel Estrada van de Halse Integratieraad. “We moeten leren om het oneens te zijn en toch samen te leven. In het Halle van vandaag leveren de verschillende kerken, godsdiensten en levensbeschouwelijke organisaties een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Halle is heel divers en daarom is het essentieel dat we een dialoog voeren en een gemeenschap bouwen waarin iedereen zich thuis voelt. Samenleven betekent met verschillen kunnen omgaan, zelfs als we het grondig met elkaar oneens zijn. De organisaties die we samen brengen via een lokaal charter, staan dicht bij de inwoners en kunnen zeker een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.”