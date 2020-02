Halse carnavalisten rouwen om dood van Bruno ‘Beire’ Sablon: “Je hebt respect afgedwongen en bewondering opgewekt” Bart Kerckhoven

06 februari 2020

19u52 260 Halle De Halse carnavalsgemeenschap rouwt om de dood van Bruno ‘Beire’ Sablon. De man was lid van de carnavalsgroep De Mannen van de Met en overleed aan de gevolgen van de zenuw-spierziekte ALS. Ondanks zijn ziekte probeerde hij nog zoveel mogelijk van het leven te genieten en alles mee te pikken.

Bruno werd net voor de Prinsenverkiezing in allerijl opgenomen in het ziekenhuis en kreeg toen al heel wat steunbetuigen van zijn familie en vrienden maar donderdagavond raakte bekend dat ‘Beire’ de strijd tegen de ziekte verloren heeft. “Meer dan twintig jaar lid, altijd goed gezind, helpen waar het kan.... Niets was hem teveel. Gevochten tegen een niet te winnen strijd, maar oh zo dapper en positief gebleven. We gaan je enorm missen makker!” laat zijn groep De Mannen van de Met op Facebook weten.

Bruno kreeg in 2013 te horen dat hij aan de ongeneeslijke spierziekte ALS leed. Ondanks het feit dat de ziekte het hem fysiek steeds moeilijker maakte probeerde hij toch zoveel mogelijk activiteiten mee te pikken en als dj leefde hij zich uit op verschillende feestjes. “We nemen niet enkel afscheid van een prachtpersoon, een doorzetter en een optimistische ‘fighter’, maar vooral een voorbeeld voor iedereen!” laten de organisatoren van Lembeek Beach weten. Op dat festival in zijn thuisdorp stond ‘DJ B’ twee op het hoofdpodium.

Behalve muziek was dus carnaval een passie voor Bruno. Zijn vrienden in het carnaval steunden hem door dik en dun. Vorig jaar nog trok hij met een delegatie naar de finale van de Warmste Week nadat hij en De Mannen van de Met lichtgevende hartjes verkochten voor de ALS-liga. Die actie leverde meer dan vierduizend euro op. Carnaval moest hij toen al beleven in een rolstoel en met een beademingsapparaat maar zijn doorzettingsvermogen leverde hem het respect van iedereen op. Met De Mannen van de Met ging hij zo vaak hij kon op stap. Zo haalde Halattraction-voorzitter Jos Appelmans Bruno in 2018 nog op het podium van de Prinsenverkiezing zodat hij alles van dichtbij kon volgen. “Je was een voorbeeld in het dragen van je ziekte”, laat Appelmans nu weten op Facebook. “Het zal een groot deel uitmaken van de herinneringen wanneer we over je zullen praten. Je hebt respect afgedwongen, bewondering opgewekt, je bent steeds Bruno, den Beire, gebleven en daarom alleen al zijn we u dankbaar.”