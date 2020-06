Halse binnenstad wordt één grote fietsstraat: “De automobilist is in het centrum vooral een gast” Bart Kerckhoven

09 juni 2020

13u29 3 Halle De Halse binnenstad wordt binnenkort één grote fietsstraat. Dat betekent dat fietsers in het centrum niet meer ingehaald mogen worden door automobilisten. In de stad is de snelheid al een tijdje beperkt tot 30 kilometer per uur, maar Halle gaat dus nog een stap verder om de fietsers meer ruimte te geven. “Alle weggebruikers moeten wel respect voor elkaar hebben”, zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen).

De voorbije maanden namen we in Halle steeds vaker de fiets en dat is het stadsbestuur ook opgevallen. “Dat is dan toch één positief gevolg van de coronacrisis”, aldus schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen). “Heel wat mensen nemen de fiets. Niet enkel als ontspanning maar ook om boodschappen te doen. Daarom willen we de kans grijpen om het centrum voor die fietsers maar ook voor de voetgangers aantrekkelijker te maken. We kiezen er voor om van het centrum één grote fietsstraat te maken.”

Fietsstraten zijn interessanter

De Halse Fietsersbond stelde begin mei voor om van de binnenstad een woonerf te maken waar de snelheid tot 20 kilometer per uur beperkt zou worden. De afdeling vroeg ook een uitbreiding van de verkeersvrije zone in het centrum maar zo ver wil de stad niet gaan. “We hebben de mogelijkheden onderzocht”, zegt Vandenbroecke. “Je kan de verkeersvrije zone uitbreiden door de Ninoofsesteenweg net voor de Beestenmarkt af te sluiten. Dat zou bijvoorbeeld horeca op die as ten goede komen omdat die zaken dan een ruimer terras kunnen zetten. Maar er zijn amper horecazaken die er voordeel bij zouden hebben. Dan lijkt ons het invoeren van de fietsstraten veel interessanter.”

Ik besef wel dat voor sommige mensen het onmogelijk is om met de fiets of te voet naar Halle te komen. We bannen dus zeker de auto niet uit de binnenstad.” Bram Vandenbroecke (Groen), schepen van Mobiliteit

Vandenbroecke benadrukt dat de automobilist niet weggepest wordt in het centrum. “De auto blijft welkom”, benadrukt schepen Vandenbroecke. “Maar de auto is hier vooral te gast. De fietsers krijgen extra ruimte maar we vragen ook van hen respect voor andere weggebruikers. Als fietsers bijvoorbeeld op de Ninoofsesteenweg fietsen richting August Demaeghtlaan dan reken ik er op dat ze rechts houden. En tegelijk hoop ik dat automobilisten geduld hebben en fietsers niet inhalen op plaatsen waar dat kan. Ik besef wel dat voor sommige mensen het onmogelijk is om met de fiets of te voet naar Halle te komen. We bannen dus zeker de auto niet uit de binnenstad.”

Verkeerborden

Op de Parklaan en de Basiliekstraat is het wegdek felrood gekleurd om de fietsstraten aan te duiden. Maar in de rest van de stad wordt voor een soberdere invulling gekozen. “In normale tijden had ik graag alle wegmarkeringen helemaal aangepast om de regels duidelijk te maken maar we houden het bij eenvoudige signalisatie. Wie het historisch stadscentrum binnenrijdt zal op de verkeersborden kunnen zien dat fietsers hier voorrang hebben.”

De invoering zal ten vroegste deze zomer gebeuren. Er worden dan ook nog twee extra fietsenstallingen ingericht in de binnenstad.