Halse bib lanceert nieuwe website: Uitlenen en reserveren wordt nog eenvoudiger Bart Kerckhoven

28 oktober 2019

10u27 1

De website van de Halse bibliotheek zit in een nieuw kleedje. De nieuwe site past zich helemaal aan smartphones en tablets aan. Voortaan kan iedereen op een mobiel toestel snel door de catalogus bladeren of boeken, cd’s of dvd’s verlengen of reserveren. Lidkaarten van familieleden, zoals de kinderen of partner, kunnen ook gekoppeld worden. Dat is handig voor wie een overzicht wil van alle bibliotheekspullen in huis. De catalogus kreeg ook een belangrijke update. Iedereen ontdekt nu sneller of een werk al dan niet is uitgeleend en wanneer het opnieuw wordt binnengeleverd. Ook reserveren wordt kinderspel. Met de vernieuwde zoekfunctie kunnen resultaten gefilterd worden naar de eigen noden en wensen. De ontleningen worden ook aangevuld met coverfoto’s en dat maakt het allemaal wat duidelijker. De nieuwe website kan ontdekt worden op www.bibliotheekhalle.be.