Hals gemeenteraadslid in raad van bestuur De Vlaamse Waterweg Bart Kerckhoven

22 mei 2020

Het Halse gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) zetelt voortaan in de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg. Het agentschap beheert waterwegen en bruggen in heel Vlaanderen en heeft met de grote moderniseringswerken aan het Kanaal Brussel-Charleroi in Halle ook in Halle een grote werf lopen. Pletincx is van opleiding ingenieur en verdiepte zich eerder al in de geplande werken aan de Bospoortbrug en de werken aan de Zuid- en Zennebrug. De Vlaamse Regering benoemt de leden van de raad van bestuur. Een mandaat in het bestuur duurt vijf jaar.