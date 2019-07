Halli, Kadee of Basiel? Kindermascotte van Halle wacht op nieuwe naam Bart Kerckhoven

15 juli 2019

13u59 0 Halle De Halse jeugd kiest de komende weken een definitieve naam voor de nieuwe kindermascotte van de stad. Tijdens de Buitenspeeldag deden kinderen 240 suggesties voor het figuurtje en daar zijn er nu drie van weerhouden: Halli, Kadee of Basiel.

De stad Halle mag zich sinds vorig jaar een ‘kindvriendelijke stad’ noemen en daarom wil het bestuur met een kindvriendelijk logo binnenkort de jeugd wegwijs maken in het vrijetijdsaanbod. Verschillende monitoren zullen deze zomer alle speelpleinen en heel wat populaire evenementen zoals de Stroppenconcerten en het foodtruckfestival SMA(A)K bezoeken waar ze de kinderen via een balspel hun voorkeur laten kenbaar maken. Hoe de mascotte uiteindelijk zal heten, wordt verklapt tijdens de Warandedag op woensdag 28 augustus in het Warandepark in Essenbeek.

