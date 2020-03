Hallenaren trakteren zorgverleners op applaus tijdens actie #mercievanuitmijnkot Bart Kerckhoven

20 maart 2020

Ook in Halle weerklonk deze middag opnieuw op verschillende plaatsen applaus. Dit keer tijdens de actie #mercievanuitmijnkot. Tegelijk hingen inwoners witte lakens buiten om de mensen in de zorgsector een hart onder de riem te steken. Ook in de Albertstraat kwamen verschillende bewoners even naar buiten om artsen en verpleegkundigen te steunen.