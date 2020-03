Hallenaar en wereldburger Jean-Pierre Laus (70) overleden: “De stad verliest een belangrijk figuur” Bart Kerckhoven

04 maart 2020

Jean-Pierre Laus is op 70-jarige leeftijd onverwacht thuis overleden. Laus was gekend als de man achter het ontmoetingscentrum Averechts en de werkgroep Dekoloniseer Halle. Hij was ook één van de drijvende krachten van het collectief Mondiaal Halle. Laus werkte jaren als gids in het Afrikamuseum. Hij was kunstenaar en activist. “Hij was een belangrijk figuur voor Halle”, laat voorzitter Miguel Estrada van de integratieraad weten. “Hij gaf de anti-racismebeweging mee vorm en zorgde er voor dat migranten zich hier welkom voelden. Zo stond hij mee aan de wieg van het migratiecentrum maar ook het multicultureel feest dat elk jaar plaats vindt in de stad is een project waar hij graag aan meewerkte. Hij had een blik die op de hele wereld gericht was. Jean-Pierre was een sociaal geëngageerd man. Hij had een indrukwekkende bibliotheek en was zeer goed op de hoogte van wat er zich in de wereld afspeelde. Halle verliest een belangrijke persoon.”

