Hallenaar en wereldburger Jean-Pierre Laus (70) onverwacht overleden: “Hij had een groot hart voor iedereen” Bart Kerckhoven

04 maart 2020

14u14 30 Halle Jean-Pierre Laus is op 70-jarige leeftijd onverwacht thuis overleden. Laus was de man achter het ontmoetingscentrum Averechts en de werkgroep Dekoloniseer Halle. Maar hij was ook pionier in de Halse anti-racismebeweging en verwelkomde in de jaren zeventig nieuwkomers met open armen. “Hij had een groot hart voor iedereen”, aldus burgemeester Marc Snoeck (Sp.a).

Jean-Pierre Laus was een veelzijdig man. Als zoon van een architect volgde hij een kunstopleiding aan Sint-Lukas in Brussel. Hij schilderde graag, maar Laus was vooral iemand die graag met beide voeten in het leven stond. Hij hield van Halle en hij leidde als streekgids heel wat mensen rond in de Mariastad. Hij had ook steeds een blik op de wereld. Zo hield hij enorm van India, een land waar hij verschillende keren naartoe zou reizen.

“Dat hij een talentvol kunstenaar was, weten eigenlijk weinig mensen”, vertelt burgemeester Marc Snoeck (Sp.a). “Zijn schilderijen en tekeningen waren echt wel knap. Hij organiseerde ooit nog een grote retrospectieve tentoonstelling met werk van Halse kunstenaars.”

Pionier

Jean-Pierre Laus hield ook van alle mensen. Voor Laus was migratie niet zomaar een clash van culturen, maar was het een opportuniteit om van elkaar te leren. Hij vond het belangrijk dat migranten zich in Halle welkom voelden. Toen er van integratiebeleid nog geen sprake was, engageerde hij zich al in de jaren zeventig om nieuwkomers wegwijs te maken in de stad. Hij gaf lessen Nederlands aan Marokkaanse inwijkelingen en stond aan de wieg van het migratiecentrum. Ook bij de toenmalige vzw KOKA (Koepel voor Nieuwe Kansen) dat later zou opgaan in de vzw PIN was hij betrokken. “Hij heeft zich heel zijn leven onbaatzuchtig ingezet voor anderen”, zegt burgemeester Snoeck. “Hij had een ontzettend groot hart en streed voor zijn idealen. Het is een man aan wie we wel een voorbeeld mogen nemen.”

Gids in Afrikamuseum

Hij was ook één van de drijvende krachten van het collectief Mondiaal Halle. En Laus werkte jaren als gids in het Afrikamuseum. Met Dekoloniseer Halle ijverde hij er voor om de koloniale symbolen weg te halen uit de stad. “Hij was een belangrijk figuur voor Halle”, laat voorzitter Miguel Estrada van de integratieraad weten. “Hij gaf de anti-racismebeweging mee vorm en zorgde ervoor dat migranten zich hier welkom voelden. Alleen al zijn werk voor de integratie van inwijkelingen was lovenswaardig, maar ook het multicultureel feest dat elk jaar plaatsvindt op Stroppen is een project waaraan hij graag meewerkte. Jean-Pierre was een sociaal geëngageerd man. Hij had een indrukwekkende bibliotheek en was zeer goed op de hoogte van wat er zich in de wereld afspeelde. Halle verliest een belangrijke mens.”