Hallemettekes slachtoffer van vandalen: “Steun van de carnavalsgemeenschap doet deugd” Bart Kerckhoven

21 januari 2020

11u49 3 Halle De Halse carnavalsgroep De Hallemettekes is het slachtoffer geworden van vandalen. Er werden poppen beschadigd maar ook materiaal. De schade is intussen hersteld maar wie er achter de vernielingen zit is niet geweten.

“Tussen donderdagavond en zondagochtend zijn er ongewenste bezoekers in onze hangar geweest”, vertelt voorzitter Telly Van Cutsem. “Ze hebben enkele poppen en delen van poppen besmeurd. Dat gebeurde wellicht met drank. Er is ook materiaal beschadigd. Daarvoor gebruikten ze een riek die in de hangar stond.”

De Hallemettekes bleven niet bij de pakken zitten. “De leden hebben zich de voorbije twee dagen enorm ingezet om de schade te herstellen en de besmeurde delen bij te werken”, zegt Telly. “Het toont aan hoe sterk de Hallemettekes zijn als team en daar ben ik als voorzitter enorm fier op.”

Ook de solidariteit van de andere groepen doet de groep deugd. “De steunbetuigingen en aangeboden hulp vanuit verschillende carnavalsgroepen tonen de samenhorigheid aan van de Halse carnavalsgemeenschap. We roepen graag op tot respect voor iedereen die zich inzet voor het Halse carnaval, net zoals de carnavalist respect heeft voor iedereen.”