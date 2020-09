Hallebad tevreden over opkomst tijdens coronazomer: “Bezoekers vertrouwen de maatregelen” Bart Kerckhoven

09 september 2020

15u48 0 Halle Ondanks de coronacrisis blikt uitbater Sportoase tevreden terug op de zomer in het zwem- en sportcomplex Hallebad in Halle. Bijna 27.500 bezoekers vonden de weg naar het complex sinds de heropening na de lockdown.

21.000 mensen doken het zwembad in sinds de heropening en meer dan 6.500 bezoekers trokken naar de fitness en de groepslessen. Sportoase spreekt in een persbericht zelf van een aarzelende start. “Maar steeds meer bezoekers vonden hun vertrouwen in de nieuw geïnstalleerde maatregelen die opgebouwd werden vanuit een aandacht voor gezondheid en steunend op comfort en vertrouwen”, klinkt het.

Het dagrecord in Hallebad werd gevestigd op 12 augustus toen er 910 mensen over de vloer kwamen. In Hallebad en de andere vestigingen van Sportoase werd onder andere een nieuw online reservatie- en registratiesysteem uitgerold, is er een temperatuurmeting voor elke bezoeker en medewerker, wordt er signalisatie op digitale schermen, vloer en wanden afgebeeld en kunnen mensen op verschillende plaatsen de handen ontsmetten.