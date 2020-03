Hallebad sluit de deuren tot eind maart door coronadreiging Bart Kerckhoven

12 maart 2020

13u21 384 Halle Sportoase, uitbater van het zwem- en sportcomplex Hallebad op Nederhem, sluit per direct alle vestigingen van de groep tot en met 31 maart.

“We willen wel alle bezoekers geruststellen, FOD volksgezondheid geeft aan dat zwemmen of sporten geen enkel hoger risico met zich mee brengt”, laat Sportoase weten in een persbericht. “Onze zwembaden, en bij uitbreiding al onze sportcomplexen, zijn een gezonde omgeving waar de lucht voortdurend ververst wordt. Bovendien kunnen virussen niet overgedragen worden door zwembadwater dat chloor bevat. Maar Sportoase staat voor gezondheid in de breedste zin van het woord en brengt ook veel mensen samen, zo hebben we hebben een breed aanbod voor elke doelgroep in elke leeftijdscategorie. We willen met deze sluiting tijdig onze verantwoordelijkheid opnemen en vermijden dat groepen bij elkaar komen om zo het risico op een exponentiële verspreiding van het virus te voorkomen.”