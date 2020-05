Halle zag tijdens coronacrisis honderdduizenden euro’s inkomsten in rook opgaan: “Aanzienlijk bedrag waarmee we rekening moeten houden” Bart Kerckhoven

06 mei 2020

10u44 1 Halle De stad Halle zag sinds het begin van de coronacrisis al 780.000 euro minder inkomsten binnen komen. “Maar er is geen reden tot ongerustheid”, zegt schepen van Financiën Dieuwertje Poté (CD&V). Het is nog afwachten wat de impact van de crisis is op de meerjarenplanning. “De rekening wordt voortdurend bijgestuurd en we blijven voorzichtig”, zegt ze.

Poté gaf op een gemeenteraadscommissie over de coronacrisis in Halle toelichting over de financiële gevolgen. “De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn onze personenbelasting en de onroerende voorheffing”, zegt Poté. “Wat de personenbelasting betreft is het helemaal niet duidelijk wat de impact zal zijn. Er valt te verwachten dat er minder belastingen geïnd kunnen worden door de federale overheid. Dat heeft ook een impact voor onze inkomsten. Wat de onroerende voorheffing betreft blijken de gevolgen erg klein te zijn omdat er geen rechtstreekse link is met de inkomens van de mensen.

Belastingen ‘on hold’

Toch is nu al duidelijk dat er in de stadskas honderdduizenden euro’s minder binnenkomt. “Normaal verhuren we zalen, ontvangen we inschrijvingsgelden voor ondere andere speelpleinen, is er de ticketverkoop in ’t Vondel, …” aldus Poté. “Al die zaken kunnen we nu niet ontvangen. “Er is een ruwe becijfering van gemaakt voor zover we dat nu kunnen inschatten. Het gaat om de inkomsten van één kwartaal waarbij we ook de technische werkloosheid onder de medewerkers meetellen. Dan komen we toch al op ongeveer 780.000 euro minder aan ontvangsten. Dat is aanzienlijk en we gaan daar rekening mee moeten houden. We gaan ook minder snel geld ontvangen. We hebben onze eigen belastingen ‘on hold’ gezet. Zo belasten momenteel onze eigen handelaars bijvoorbeeld niet. Los van wat we daarover later beslissen is dat wel geld dat we nu niet kunnen gebruiken.”

Geen ongerustheid

Poté benadrukte wel dat er voorlopig geen reden tot ongerustheid is. “We voorzien momenteel geen problemen met de cash flow. Een meevaller is wel dat er ook extra inkomsten zullen zijn. De Vlaamse overeind heeft onder andere compensatiesubsidies voorzien voor kinderopvang en de buitenschoolse kinderopvang. We proberen nu zo goed mogelijk alles te becijferen en de rekening wordt voortdurend aangepast.”

Wat de gevolgen zijn voor de meerjarenplanning is ook nog onduidelijk. ‘Er zijn heel wat budgetten voorzien de komende jaren voor het patrimonium”, zegt Poté. “Stilaan starten de werven wel opnieuw op en dat is goed nieuws. We hopen dat de grote projecten niet al te veel vertraging zullen oplopen. Een aantal kleinere zaken zullen misschien wel verschoven moeten worden.”

En intussen past het stadspersoneel zich aan. “We hebben vanuit het bestuur gevraagd aan de diensten om na te kijken welke projecten die in de toekomst gepland waren nu al kunnen voorbereid worden wanneer andere projecten niet kunnen uitgevoerd worden. Zo proberen we een grote vertraging in de meerjarenplanning te vermijden.”