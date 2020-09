Halle wordt opgedeeld in parkeerzones: aangepaste plannen goedgekeurd, oppositie blijft kritisch Bart Kerckhoven

09 september 2020

15u01 1 Halle Hoe dichter bij het centrum je parkeert in Halle, hoe duurder het parkeren zal zijn vanaf 2021. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe parkeerbeleid dat dinsdag besproken en goedgekeurd werd op de gemeenteraad. Het plan dat eind augustus werd voorgesteld is intussen aangepast na suggesties en opmerkingen van de inwoners. De stad zoekt nu een parkeerbedrijf dat het beheer op zich kan nemen. De oppositie blijft wel kritisch.

Het schepencollege legde de principes van het nieuwe parkeerbeleid voor aan de gemeenteraad. Vanaf januari moet dat nieuwe parkeerbeleid een feit zijn. Inwoners zullen met hun bewonerskaart nog steeds onbeperkt kunnen parkeren, maar die kaart zal niet langer gratis zijn. Een eerste kaart kost tien euro en een tweede zal 100 euro kosten. Hallenaren kunnen gratis parkeren op Nederhem en ook de toekomstige parking op de Suikerkaai zal gratis zijn wanneer ze de wagen laten registreren. Daaraan is wel een administratieve kost van 10 euro verbonden. Er worden ook 47 shop & Go-plaatsen voorzien zodat wie een snelle boodschap wil doen bij een handelaar een half uur gratis kan parkeren.

Parkeerzones

Het stadsbestuur deelt Halle in verschillende parkeerzones in. In het historisch centrum zal een uur parkeren in de gele zone 1,8 euro kosten, in de straten en op de parkings is er een groene zone waar parkeren voor een uur 1,2 euro zal kosten. De parking op Nederhem en de nieuwe parking op de Suikerkaai in de rode zone zullen ook 1,2 euro kosten voor een uur.

Vanaf het derde uur wordt het telkens goedkoper en er is ook een dagtarief bepaald in elke zone. In de Sint-Rochuswijk en de wijk Nederhem wordt voor de blauwe zone gekozen en op de Welkomstlaan is er een dagtarief van 4 euro bepaald en kan er in het weekend gratis geparkeerd worden. Dat dagtarief stoot vooral pendelaars tegen de borst die daar momenteel gratis parkeren, maar schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) verklaarde op de gemeenteraad dat die specifieke regeling niet op 1 januari ingevoerd wordt. “We weten dat die parkeertoren van de NMBS in de buurt van het station van Halle er nog niet zal staan op 1 januari en dus zal het betalend parkeren op de Welkomstlaan ook pas ingevoerd worden wanneer die toren opengaat.”

Gratis parkeren

Een andere aanpassing is dat het gratis parkeren op zaterdag in het centrum verlengd wordt. “Ook de Hallenaren zijn getroffen door de coronacrisis en de handelaars hebben het niet gemakkelijk gehad”, zegt Vandenbroecke. “Daarom hebben we beslist om het gratis parkeren op zaterdag te behouden in de groene en de rode zone tot de ondergrondse parking aan De Bres is aangelegd.”

Het vertrouwen is zoek. Het was de bedoeling van de meerderheid om transparanter te worden, maar deze plannen moesten we via de pers vernemen. Dit is beneden alle peil Gemeenteraadslid Eva Demesmaeker (N-VA)

Wie in het centrum werkt zal zich wel een parkeerabonnement kunnen aanschaffen om dan aan een verminderd tarief te parkeren. Vanaf volgend jaar zal een parkeerbedrijf het beheer daarover op zich nemen en komen er ook nieuwe parkeerautomaten.

Klanten afschrikken

De oppositie had veel kritiek op de plannen. Gemeenteraadslid Eva Demesmaeker (N-VA) wond zich op over het feit dat de gemeenteraadsleden de plannen voor het nieuwe parkeerbeleid in de pers moesten lezen. “Het vertrouwen is zoek”, sprak Demesmaeker “Het was bij de start van de legislatuur de bedoeling van de meerderheid om transparanter te werken maar nu gebeurt nu het omgekeerde. Dit is beneden alle peil.”

Yves Demanet (Halle 2019) vreesde dat de nieuwe regeling klanten van de winkels in de stad eerder zal afschrikken dan aantrekken omdat er nauwelijks nog gratis parking overblijft in de stad. Ook dat standpunt werd gedeeld door N-VA. “In het plan worden alle parkings stadsparkings, ook al liggen ze ver buiten het handelscentrum. Een performant parkeerbeleid moet naast stadsparkings ook voldoende gratis randparkings op wandelafstand voorzien. Die ontbreken in dit plan”, zegt N-VA raadslid Wim Demuylder. N-VA onthield zich uiteindelijk bij de stemming, net als Vlaams Belang. Halle 2019 stemde tegen.