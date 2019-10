Halle wil zich op de kaart zetten als winkelstad (maar meerjarenplan moet eerst goedgekeurd worden) Bart Kerckhoven

07 oktober 2019

12u26 0 Halle Het stadsbestuur van Halle wil de komende jaren heel wat nieuwe maatregelen nemen om de leegstand op te lossen en Halle als winkelstad aantrekkelijker te maken. Een nieuwe centrummanager behoort tot de mogelijkheden. Intussen kent het pop up-project van ondernemersorganisatie UNIZO een vliegende start. Voor de zeven leegstaande winkels in het project meldden zich al vier kandidaten aan.

Op een gespreksavond van UNIZO werd eindelijk wat meer prijs gegeven over de toekomstplannen die het stadsbestuur heeft met de winkelbuurten in het centrum. De handelaars wachtten al enkele jaren op concrete acties om de stad voor shoppers aantrekkelijker te maken. “We hebben heel wat initiatieven op stapel staan maar die moeten wel eerst in het meerjarenplan goedgekeurd worden”, benadrukt schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a). “Zo stellen we voor om opnieuw een centrummanager in dienst te nemen die projecten kan uitwerken om Halle als winkelstad aantrekkelijker te maken. Die persoon kan daar halftijds rond werken en de rest van de tijd in projecten steken om de leegstand tegen te gaan.”

wegwijzers

De komende anderhalve week wordt het volledige meerjarenplan verder afgewerkt en wordt duidelijk of het volledige pakket maatregelen kan opgenomen worden. “Maar andere zaken zijn wel al zeker op komst”, zegt Servé. “Zo wordt de bewegwijzering naar de parkings in de stad binnenkort geplaatst. Dat was een vraag van de handelaars die al een paar jaar meegaat. En de bussen van De Lijn op de lijn 156 tussen Halle en Lembeek rijden nog voor het einde van het jaar opnieuw twee keer per uur in plaats van om het uur. Dat betekent dat Lembekenaren opnieuw gemakkelijker in Halle boodschappen kunnen doen. Opnieuw een winkelbus invoeren is ook bespreekbaar, al zal de verdubbeling van de frequentie op de lijn 156 wellicht voldoende zijn. We gaan met de handelaars ook nog eens overleggen over het gratis parkeren dat wordt voorgesteld. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt want als je gratis parkeren gaat promoten trekt dat enorm veel mensen aan die dus hun wagen in de stad kwijt willen terwijl een parkeerprobleem net volgens heel wat winkeliers het probleem is. Maar we gaan dus onderzoeken wat er kan. De Verenigde Handelaars blijven ons aanspreekpunt.”

Pop up-project

De handelaars zelf proberen intussen ook de stad aantrekkelijker te maken. Stephanie Beschuyt (33) en Nele Vanbekbergen (32) openden dit weekend als eersten hun pop-up binnen het Ketel-project van UNIZO in de Basiliekstraat. Maar nog drie andere winkeltjes zullen zo de deuren openen. “We zijn tevreden dat het concept dat de lokale UNIZO-afdeling lanceerde aanslaat”, zegt schepen Servé. “Zelf willen we ook een pop up-project lanceren in de Volpestraat waar ook heel wat leegstand is.”