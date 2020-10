Halle wil vrijstellingen voor handelaars en ondernemers verlengen tot eind dit jaar Bart Kerckhoven

04 oktober 2020

Het schepencollege van Halle wil de tijdelijke vrijstelling voor het betalen van een hele reeks belastingen voor handelaars, marktkramers en ondernemers in Halle verlengen tot eind dit jaar. Vrijdag werd het voorstel besproken op het college. “Het gaat dan onder andere over de belasting op terrassen of de inname van openbaar domein voor handelsactiviteiten”, zegt schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a). “Ook de belasting op de ambulante handel voor markten en kermissen moet sinds de start van de lockdown op 13 maart niet betaald worden. Die regeling liep tot eind september maar we willen dat nu verlengen tot eind dit jaar omdat de handelaars en ondernemers natuurlijk nog steeds de gevolgen van de coronacrisis meedragen. Het voorstel moet wel nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad.”