Halle wil niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opvangen: “Schrijnende omstandigheden in vluchtelingenkampen” Bart Kerckhoven

07 juli 2020

13u10 0 Halle De stad Halle wil niet-begeleide minderjarigen opvangen en steunt met die boodschap de campagne ‘Ik ben solidair’ van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De lokale besturen worden daarbij gevraagd om de federale en regionale regeringen op te roepen om op korte termijn niet-begeleide minderjarigen, vanuit de Griekse vluchtelingenkampen, over te brengen naar België. Samen met andere Vlaamse steden als Gent, Leuven en Veurne roept de stad zo de Europese Unie op tot actie. “Al maanden zitten 5.500 kinderen en jongeren zonder ouders vast in de Griekse vluchtelingenkampen in schrijnende omstandigheden”, klinkt het. “Ze wachten al even lang op de beloofde hulp van EU-landen, terwijl de coronacrisis er hevig woedt. Op 8 mei besliste de Belgische regering dat 18 kinderen hier een warme thuis zullen krijgen. Dat is een mooi begin, maar we kunnen echt meer. Uit onderzoek blijkt dat Belgische steden en gemeenten veel meer niet begeleide minderjarigen kunnen opvangen, maar het is belangrijk dat we dit aan onze nationale overheid laten weten en dat we bereid zijn om te helpen waar het kan.”