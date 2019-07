Halle wil compromis over heraanleg A8 maar… “Wijk Rodenem mag niet afgesloten worden van de buitenwereld” Bart Kerckhoven

14 juli 2019

15u33 0 Halle Het Halse stadsbestuur wil met de Vlaamse overheid praten over een alternatief plan voor de ondertunneling van de A8. Een van de Vlaamse voorkeurscenario’s wordt zelfs bespreekbaar voor het schepencollege. “Maar enkel als de wijk Rodenem bereikbaar blijft”, aldus schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a).

Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) lanceerde donderdag in zijn 11 juli-toespraak een oproep aan de Vlaamse regering op om van de ondertunneling van de A8 een absolute prioriteit te maken en het stadsbestuur stelt nu zelf een compromis voor. Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA)lanceerde enkele maanden geleden drie alternatieve scenario’s voor een volledige ondertunneling van de snelweg omdat die te veel geld zou kosten. Het schepencollege bleef bij het eerste standpunt dat enkel een volledige ondertunneling de juiste keuze zou zijn maar draait nu wel bij. “In één van deze voorstellen, namelijk een volledige ondertunneling van de Halleweg en de Nijvelsesteenweg, kunnen we ons wel vinden maar dan moeten er sluitende garanties zijn voor de ontsluiting van de wijk Rodenem”, aldus schepen Servé.

Zo moet het lokale verkeer, zowel auto’s en fietsers, een tweerichtingsverbinding krijgen met het andere stadsgedeelte via het jaagpad langs het kanaal Brussel-Charleroi. Verder vraagt de stad dat het kruispunt met de A8 behouden blijft. Op die manier kan het verkeer vanuit Rodenem nog steeds invoegen richting Brussel en het verkeer vanuit de Biezeweide kan op die manier nog steeds de snelweg richting Doornik nemen. Oversteken zal niet meer kunnen, de stad vraagt daarom een voetgangersbrug over de snelweg zodat ook zij snel van het ene stadsgedeelte naar het andere kunnen.

Het schepencollege hoopt dat het dossier zo gedeblokkeerd kan worden en dat het project zo zeker op de onderhandelingstafel van de toekomstige Vlaamse regering kan belanden. Bij oppositiepartij N-VA reageert men positief op de nieuwe wending in het dossier. “Tijdens de gemeenteraad van mei vroeg ik het college om zo snel mogelijk een standpunt in te nemen over de door de minister voorgestelde tunnelvarianten”, aldus Demuylder. “Toen bleef men nog vasthouden aan een lange tunnel en leek het dat het dossier geblokkeerd zou blijven. Eindelijk komt er een einde aan de impasse die al maanden aansleept en hoop ik dat er snel schot komt in dit zo belangrijke dossier voor onze stad.”