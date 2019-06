Halle werkt ‘missing link’ weg: Bospoortbrug is voortaan ook zone 30 Bart Kerckhoven

27 juni 2019

De Bospoortbrug en ook de Suikerkaai in Halle worden binnenkort zone 30. Dat besliste de gemeenteraad deze week.

Zo wordt meteen een zogenaamde ‘missing link’ in het centrum weggewerkt want zowel in het centrum als in de Sint-Rochuswijk is een zone 30 van kracht maar op de Bospoortburg, die beide stadsdelen verbindt, mocht vreemd genoeg nog steeds vijftig kilometer per uur gereden worden. In de praktijk gebeurt dat amper door de verkeersdrukte en de opeenvolging van kruispunten maar door de zone 30 daar ook in te voeren wordt de situatie volgens het stadsbestuur wel veiliger. Ook de Suikerkaai wordt zone 30 tussen het kruispunt met de Bospoortbrug en het stadsmagazijn.

De politie liet alvast weten dat het niet de bedoeling is om in de nieuwe zone 30 te flitsen maar zoals elders vooral controles uit te voeren wanneer chauffeurs voortdurend de snelheidsregels aan hun laars lappen.