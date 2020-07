Halle voert leegstandsbelasting van 2.500 euro in voor handelspanden: “Hopelijk dalen hoge huurprijzen” Bart Kerckhoven

15 juli 2020

01u00 0 Halle De stad Halle voert de strijd tegen de winkelleegstand op en zal vanaf eind 2021 een belasting innen wanneer handelspanden langer dan een jaar leeg blijven. “We hopen dat dit eigenaars motiveert om huurprijzen aan de economische realiteit aan te passen”, zegt schepen Marijke Ceunen.

Halle beschikt al over een register waarin leegstaande woningen opgenomen worden. Na een tijd moet de eigenaar dan een bedrag betalen. “Vandaag staan er nog geen handelspanden in het leegstandsregister”, legt schepen voor Ruimte en Wonen Marijke Ceunen (Groen) uit. “Door wijzigingen aan het reglement door te voeren wordt dat mogelijk gemaakt. We gaan een stapje verder in de strijd tegen leegstand. We heffen een belasting op winkel- en handelspanden die langer dan twaalf maanden leegstaan en dus zo lang in het register opgenomen zijn. Met de maatregel willen we de leegstand van de winkels in de binnenstad aanpakken en eigenaars aanmoedigen om hun leegstaande panden te verhuren. Het moet hen ook eens doen nadenken over de prijszetting, want heel vaak zien we dat die prijzen wel heel hoog zijn.”

Leegstandsmanager

De leegstand in Halle schommelt rond 14 procent en dat is hoger dan het provinciaal en het Belgisch gemiddelde. De voorbije jaren probeerde de stad dan ook al met andere initiatieven de leegstand tegen te gaan. “Dit is niet de eerste actie”, zegt schepen Ceunen. “De infrastructuur in het hart van de stad is aangepakt, we hebben een pop-upproject gehad waarbij leegstaande panden onder goedkope voorwaarden verhuurd werden. Daarvoor maken we nu ook een uitzondering in het reglement. En in het meerjarenplan is er ook al opgenomen dat we een centrum- en leegstandsmanager zullen aanwerven die er voor moet zorgen dat Halle als winkelstad opnieuw op de kaart gezet wordt. We zijn er van overtuigd dat die leegstaande handelspanden niet bevorderlijk zijn voor de beleving in onze winkelstad. We hopen dat dit de verhuurders zal motiveren om de huurprijzen aan te passen aan de economische realiteit. De opbrengst van de belasting zal gebruikt worden om de strijd tegen de leegstand op te voeren. We willen we een organisatie zoeken die nog meer initiatieven kan nemen om leegstaande winkelpanden zinvol in te vullen.”

De eigenaars van handelspanden die twaalf maanden in het leegstandsregister opgenomen zijn zullen een belasting van 2.500 euro moeten betalen. Dat is duizend euro meer dan wie eigenaar is van een leegstaande woning. De gemeenteraad paste dinsdagavond het reglement aan. Eind 2021 zal de belasting dan voor het eerst geïnd kunnen worden.