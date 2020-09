Halle versoepelt opnieuw mondmaskerplicht: “Maar gebruik wel je gezond verstand” Bart Kerckhoven

11 september 2020

09u31 8 Halle Het stadsbestuur van Halle versoepelt opnieuw de mondmaskerplicht. Voortaan hoeven we enkel nog in de drukste straten in het centrum een mondmasker te dragen. Halle roept wel op om daarbuiten het gezond verstand te gebruiken.

Tot vandaag moesten we in het centrum van de stad op alle openbare plaatsen een mondmasker dragen. Maar de Lokale Veiligheidscel besliste om de mondmaskerplicht enkel nog te behouden in de straten waar veel winkels en horecazaken gevestigd zijn. De stad zelf spreekt liever niet van een versoepeling. “Want als je op een bepaalde plek geen anderhalve meter afstand kan houden, is een mondmasker nog steeds verplicht”, klinkt het. “Deze basisregel blijft onverminderd van kracht. Maar onze aanpak is voortaan minder gericht op sanctioneren en controleren. We rekenen dus echt op de verantwoordelijkheidszin van iedere inwoner en iedere bezoeker. Het mondmasker blijft een cruciaal hulpmiddel in de strijd tegen het coronavirus. Dus zorg ervoor dat je altijd een mondmasker op zak hebt. Dit is nog steeds verplicht. Op die manier kan je je meteen beschermen op plaatsen waar het plots druk wordt.”

In deze straten en op deze pleinen is een mondmasker voortaan nog steeds verplicht van maandag tot en met zaterdag tussen 8 uur en 18 uur:

• op de Ninoofseseteenweg (vanaf kruispunt met Auguste Demaeghtlaan)

• Beestenmarkt

• Maandagmarkt

• Basiliekstraat

• Grote Markt

• Melkstraat

• Volpestraat

• Stationsplein

De algemene regels blijven ook van kracht. Zo moeten we nog steeds een mondmasker dragen op onder andere het openbaar vervoer, op markten en kermissen, in de winkels en in de openbare gebouwen van de stad.

Het stadsbestuur somt die plaatsen ook nog eens op:

• op het openbaar vervoer draagt iedereen een mondmasker vanaf 12 jaar. Je draagt het vanaf dat je het station of de halte betreedt. (bushaltes, treinperrons, treinstations (ook onder de luifel aan het treinstation van Halle)

• In het secundair onderwijs

• op het werk als je geen 1,5 meter afstand kan houden van je collega’s

• als je als klant naar de kapper, schoonheidsspecialist … gaat

• voor bepaalde beroepen: marktkramer, kapper, ober …

• in alle winkels

• in de bioscopen, de theater-, concert- en conferentiezalen, de auditoria, de musea, de bibliotheken, de casino’s en de speelautomatenhallen

• in de gebedshuizen en bezinningsplaatsen

• op markten en kermissen

• in horecazaken wanneer je je verplaatst

• alle evenementen