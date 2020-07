Halle verplicht mondmaskers in commercieel en historisch centrum én in stationsomgeving Amber Gys

24 juli 2020

15u07 26 Halle Vanaf zaterdag 25 juli wordt een mondmasker verplicht op verschillende drukke plaatsen in Halle. Mondmaskers waren al verplicht in winkels, op het openbaar vervoer, in musea, culturele centra en bioscopen, maar daar komen nu nog een heel pak andere plaatsen bij.

De Nationale Veiligheidsraad besliste afgelopen donderdag om mondmaskers op bijkomende plaatsen zoals horecazaken, winkelstraten en openbare gebouwen verplicht te maken. Eerder besliste Halle zelf al om mondmaskers te verplichten op markten. Vanaf zaterdag komen er voor Halle nog heel wat plaatsen bij. Zo zal je verplicht een mondmasker moeten dragen in het volledige commercieel en historisch centrum, de stationsomgeving en in de omgeving van het zwembad. Ook in parken, speeltuinen en andere trekpleisters moet je voortaan een mondmasker dragen.

Eén grote centrumzone

Wat een drukke hotspot is, moeten de steden en gemeenten zelf bepalen. De lokale veiligheidscel -waar onder meer de politie, brandweer, Rode Kruis-Halle en de stad deel van uitmaken- hebben zich vrijdagochtend over deze vraag gebogen. “Om alles duidelijk te houden, wordt er gewerkt met één grote centrumzone waar het mondmasker dragen voortaan verplicht is”, zegt waarnemend burgemeester Dieuwertje Poté (CD&V). “Op deze manier willen we verwarring voorkomen bij de bezoekers en inwoners.”

Het gaat om de volledige centrumzone die begrensd wordt door de Auguste Demaeghtlaan, Brusselsesteenweg, Jozef Michelstraat, Fons Vandemaelestraat, Nederhembrug, Vandenpeereboomstraat en Suikerkaai. Concreet gaat het om de zwembadomgeving, de stationsomgeving, het historisch centrum en het commerciële hart van de stad. Dus ook in de Sint-Rochusstraat en op het Dynastieplein is het dragen van een mondmaskers verplicht aangezien zich daar veel handelaars vestigen.

(Lees verder onder foto.)

Speeltuinen en parken

In Lembeek geldt een mondmaskerplicht op het volledige Claesplein en het Stevens-de Waelplein, in Buizingen is dat op het Gemeenteplein. De verplichting geldt niet alleen voor voetgangers, maar ook voor fietsers, steppers en joggers. Ook op locaties waar veel mensen samenkomen, vraagt de gemeente om voortaan een mondmasker te dragen. In speeltuinen worden ze verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar. Ook in alle hondenlosloopweides, parken, natuurreservaten, sportvelden en skatepark (alleen voor toeschouwers) en evenementen.

Bij de heropening van de scholen in september zal de stad bekijken of ook in de omgeving van de scholen een verplichting volgt. Mondmaskers zijn ook verplicht in alle openbare gebouwen zoals het stadhuis, sociaal huis, Jeugd & Onderwijs, JC De Kazerne, Sport Halle & sportcomplex De Bres, Kunstacademie Halle, Den Ast, Bibliotheek, CC ’t Vondel en het toerismekantoor.

Mondmaskerborden

Op alle straten waar een mondmasker verplicht is, zullen binnenkort borden geplaatst worden die de bewoners en bezoekers op deze verplichting wijzen. “En uiteraard zullen politie en gemeenschapswachten in eerste instantie sensibiliseren, pas in een latere fase zal er geverbaliseerd worden”, besluit Poté. “We begrijpen dat het voor iedereen even wennen wordt aan het nieuwe normaal. Maar er is geen tijd te verliezen. Samen kunnen we een tweede golf van het coronavirus uit onze stad buiten houden. De situatie wordt ook voortdurend opgevolgd. Mogelijk wordt de mondmaskerplicht nog uitgebreid.”