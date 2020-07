Halle verplicht bezoekers van markten om mondmaskers te dragen Bart Kerckhoven

17 juli 2020

21u44 0 Halle Wie zaterdag naar de markt gaat moet verplicht een mondmasker dragen. Ook op de rommelmarkt zondag is het dragen van een mondmasker verplicht. Dat besliste burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) op vrijdag.

Tot nu toe werd het dragen van een mondmasker op de markt enkel aanbevolen. De federale overheid legde ook geen verplichting op tijdens markten maar in heel wat steden en gemeenten werd het mondmasker toch al verplicht. Nu heeft burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) ook beslist om het ook op de Halse markten te verplichten. “Ze voorspellen mooi weer en dan is het doorgaans druk op de markt”, laat de stad Halle vrijdagavond weten in een persbericht. “Ook zondag zal het wellicht druk worden nu de rommelmarkt voor het eerst sinds de coronacrisis opnieuw georganiseerd wordt. Daarom willen we een mondmasker verplichten, zeker omdat je op markten een mix van leeftijden hebt. Bovendien stijgen opnieuw de besmettingscijfers. Voor onze stad hebben we niet meteen precieze cijfers. Maar we nemen liever het zekere voor het onzekere. Daarom heeft de burgemeester in een besluit vandaag het dragen van een mondmasker op alle markten verplicht.” Sinds de lockdown was het dragen van het mondmasker al verplicht voor de marktkramers zelf.