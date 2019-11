Halle verbiedt definitief vuurwerk op oudejaarsavond: “Dierenwelzijn en volksgezondheid gaan voor” Bart Kerckhoven

08 november 2019

15u45 0 Halle Het stadsbestuur van Halle verbiedt alle vuurwerk op oudejaarsavond. “Het dierenwelzijn en de volksgezondheid gaan voor”, klinkt het bij de stad.

In het verleden mocht in Halle wel vuurwerk afgestoken worden op oudejaar wanneer dat aangevraagd werd. Maar nu besliste het schepencollege om vuurwerk helemaal te verbieden. “Het dierenleed dat veroorzaakt wordt door vuurwerk weegt niet op tegen die enkele minuten lichtvreugde. Er vallen ook elk jaar tien tot twintig gewonden bij ongevallen met vuurwerk”, laat de stad weten in een mededeling.

De Vlaamse overheid voerde eerder dit jaar al een algemeen vuurwerkverbod in maar steden en gemeenten kunnen wel uitzonderingen toestaan. “Maar Halle gaat hier voor oudejaar geen gebruik van maken en is van oordeel dat het dierenwelzijn en de volksgezondheid voorgaan. Het verbod geldt ook voor voetzoekers, wensballonnen en carbuurbonnen”, klinkt het nog.

Tijdens de overgang van oud naar nieuw vorig jaar liepen bij de politie van de zone Zennevallei, waartoe Halle behoort, een tiental meldingen binnen van illegaal vuurwerk. Eén vrouw raakte gewond aan de neus toen een vuurpijl haar raakte. Het jaar voordien raakte een jonge man wel zwaargewond toen een vuurwerkpijl te snel ontplofte.

