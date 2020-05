Halle trakteert op waardebonnen, oppositie vindt steunactie te beperkt: “Omgerekend geeft de stad maar 25 cent per inwoner uit” Bart Kerckhoven

25 mei 2020

11u37 2 Halle Wie in Halle winkelt krijgt van de stad tot eind juli een korting van 10 procent. Het enige dat je moet doen is een bon online aankopen, die je vervolgens in Halle kan spenderen. Zo wil het stadsbestuur de lokale handel steunen tijdens de coronacrisis. Maar volgens oppositieraadslid en cafébaas Dirk Van Heymbeeck (N-VA) is deze actie te beperkt. “De bon is enkel online te vinden”, zegt Van Heymbeeck. “Daarmee sluit je al heel wat Hallenaren uit.”

Met de campagne Halle Trakteert kunnen de inwoners vanaf 1 juni een korting krijgen in de winkels en op de markt. Later zullen de bonnen ook gebruikt kunnen worden in de horeca, wanneer ook restaurants en cafés opnieuw openen. Online kunnen Hallenaren een bon van 25, 50 en 100 euro kopen. Wie bijvoorbeeld een bon van 100 euro koopt, betaalt maar 90 euro met de korting van de stad. Wie de bon koopt krijgt nadien een QR-code die kan afgeprint worden of bewaard worden op de smartphone.

De stad geeft omgerekend 25 eurocent per inwoner uit. Als er tweehonderd handelaars meedoen kom je op een gemiddelde van 50 euro steun per handelaar Dirk Van Heymbeeck (N-VA)

N-VA-gemeenteraadslid en cafébaas Dirk Van Heymbeeck vindt de actie niet geslaagd. “Er wordt 10.000 euro voorzien om alles te financieren”, zegt Van Heymbeeck. “Maar daarmee creëer je niet veel effect. De stad geeft omgerekend 25 eurocent per inwoner uit. Als er tweehonderd handelaars meedoen kom je op een gemiddelde van 50 euro steun per handelaar.” Van Heymbeeck stelt ook vast dat de bon amper twee maanden geldig is. “En dat terwijl de horecazaken nog gesloten zijn. Zij kunnen daar dus nog niet van genieten. Het minimumbedrag van een bon is 25 euro. Dat is te groot voor bijvoorbeeld cafés.” Het raadslid vindt dan ook dat Halle te weinig doet om de lokale economie te steunen.

“Startbudget”

Schepen voor lokale economie Johan Servé (Sp.a) weerlegt de kritiek. “Die 10.000 euro is een budget om mee te starten”, zegt Servé. “Als de actie een groot succes wordt zal ik zeker op het schepencollege vragen om meer geld. Ik hoop zelfs dat er massaal veel bonnen gebruikt zullen worden.”

Wie zijn bon niet online kan bestellen, kan misschien ook nu de hulp inroepen van een buur, familielid of vriend? We werken via de stadsapp omdat we dan echt kunnen opvolgen hoe de bonnen gebruikt worden Johan Servé, schepen van lokale economie

Dat de bonnen enkel online besteld kunnen worden, is volgens Servé geen groot probleem. “De voorbije weken zag ik heel wat mensen die voor anderen boodschappen deden. Wie zijn bon niet online kan bestellen, kan misschien ook nu de hulp inroepen van een buur, familielid of vriend? We werken via de stadsapp omdat we dan echt kunnen opvolgen hoe de bonnen gebruikt worden.”

Servé benadrukt dat de actie nog eens gepromoot zal worden wanneer de cafés en restaurants opengaan. “En een bon hoeven de mensen niet in één keer te spenderen”, aldus de schepen nog. “Een klant kan het bedrag perfect spreiden over meerdere bezoeken.” Intussen heeft Horeca Vlaanderen Halle ook een brief gestuurd naar het college om hun bezorgdheden op te lijsten. Nu dinsdag worden de waardebonnen ook nog besproken op de gemeenteraad.