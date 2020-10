Halle test ondergrondse textielcontainers uit: ophaler hoopt minder afval tussen kleding te vinden Bart Kerckhoven

02 oktober 2020

11u07 0 Halle De ondergrondse glascontainer kennen we intussen al in Halle, maar nu kan je ook ondergrondse textielcontainers vinden in de stad. De eerste drie exemplaren zijn een test, maar het stadsbestuur hoopt dat de komende jaren ook andere containers in de grond gestopt worden.

Elk jaar voorziet de stad al 90.000 euro om glasbollen te vervangen door ondergrondse exemplaren. “Minstens drie bollen gaan zo elk jaar de grond in”, zegt schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Sp.a). “Het is al aangetoond dat het aantal sluikstorten rond die locaties dan afneemt en tegelijk oogt het allemaal wat mooier in het straatbeeld. En nu willen we ook de textielcontainers onder de grond stoppen. De containers verdwijnen in de Gasthuisstraat, de Vredelaan en de Tulpenlaan onder de grond. Het gaat om een proefproject. Als ook hier het sluikstorten afneemt, zullen we elders andere containers onder de grond laten plaatsen.”

De test met de ondergrondse textielcontainers is een primeur voor West-Vlaams-Brabant. Directeur Luc Daelemans van textielophaler Televil hoopt op goede resultaten. “We gaan de komende maanden te weten komen of de ophaling vlotter kan georganiseerd worden met dit soort container”, zegt Daelemans. “Tegelijk hoop ik echt dat er minder vaak afval in de containers belandt. Vaak vinden we er afval in dat er helemaal niet thuishoort en dat zelfs de kleding in de container beschadigt.”

Dat laatste bleek ook toen tijdens de demonstratie de container geopend werd en er een... friteuse uit de bak werd opgevist.

