Halle spaart 5.000 euro per jaar uit dankzij LED-lampen in CC ’t Vondel Bart Kerckhoven

07 augustus 2020

13u50 0 Halle Cultureel centrum ’t Vondel in Halle krijgt binnenkort LED-verlichting en dankzij die energiezuinige lampen zal de stad jaarlijks een kost uitsparen.

De plafondverlichting van ’t Vondel wordt volledig vervangen door de LED-verlichting. Het gaat om 152 lampen die vervangen worden. “Die branden ongeveer 10 uur per dag en dit gedurende 330 dagen: goed voor een energiekost van 7.200 euro per jaar en een CO²-uitstoot van 48 ton per jaar”, rekende stad al uit. “Met de nieuwe ledlampen - goed voor een investering van zo’n 1.904,97 euro - komen we op een geschatte daling van de energiekost met bijna zo’n 5.000 euro per jaar en een reductie van de CO2-uitstoot met 33,6 ton. Deze investering zal dus op minder dan vijf maanden terugverdiend zijn.”