Halle promoot herbruikbare beker: “Drank smaakt beter en ander afval wordt minder snel weggegooid” Bart Kerckhoven

29 februari 2020

17u00 0 Halle We drinken pas op het EK Voetbal in juni uit herbruikbare bekers maar in een persbericht somt het stadsbestuur toch al even de voordelen op van het milieuvriendelijk alternatief voor de wegwerpbeker.

“De smaak van het drankje komt ongetwijfeld beter tot zijn recht in zo’n herbruikbare beker”, klinkt het. “Het voorkomt een onnodige afvalberg en is het is beter voor het milieu. Op festivals waar al gewerkt wordt met herbruikbare bekers, zijn bezoekers ook minder geneigd om andere rommel zoals lege frietpakjes, hamburgerdoosjes of sigarettenpeuken op de grond te gooien.”

Het was de bedoeling om met de herbruikbare bekers al met carnaval te starten. “Er waren heel wat vragen waar we intussen ook bijna alle antwoorden op hebben. Bijna…. en dus zal de herbruikbare beker nog niet gebruikt worden tijdens carnaval Halle. Dat betekent echter niet dat alles bij het oude blijft”, laat de stad weten. “Zo moeten de stad, organisator Halattraction en de horecazaken 90 procent van het afval opnieuw kunnen inzamelen, sorteren en recycleren. Iedereen wordt daarom opgeroepen om zijn afvalbeker niet op de grond te gooien maar te deponeren daar waar hij thuishoort: in een afvalzak. Die zullen dan voorzien worden in de onmiddellijke omgeving van de Halse cafés. En wie 20 lege bekers inzamelt en terugbrengt naar zijn favoriete kroeg, wordt beloond met een gratis biertje of frisdrank. Wie recycleert, wordt dus getrakteerd.”

Echte oefening

Ten slotte blikt het stadsbestuur al even vooruit. “De eerste echte oefening met herbruikbare bekers volgt tijdens het EK voetbal in juni en juli”, aldus de stad. “Op het Joseph Possozplein, de Beestenmarkt en de Grote Markt en ook in Lembeek worden de wedstrijden van de Rode Duivels opnieuw op grote schermen uitgezonden worden. Vanaf dan zal er op alle evenementen in openlucht en op festivals enkel nog gedronken worden uit herbruikbare bekers. De stad zal de organisaties hierbij uiteraard begeleiden en ondersteunen.”