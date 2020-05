Halle opent ‘nood-blokspot’ voor jongeren die écht geen plekje vinden om te studeren Bart Kerckhoven

26 mei 2020

09u51 0 Halle Studenten verzamelen door de coronacrisis dit jaar niet in de Halse Blokspot om zich op de examens voor te bereiden, maar voor wie echt geen studeerplekje vindt, heeft de stad met een ‘nood-blokspot’ nu een oplossing.

“Omdat we willen dat zoveel mogelijk jongeren hun examens succesvol afleggen, organiseren we voor studenten die dat nodig hebben een nood-blokspot”, zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). “Er is vanuit de jeugddienst een enquête gehouden bij de studenten die normaal gebruik maken van de Blokspot. Ook de welzijnspartners van de stad speelden een belangrijke rol om deze studenten een plekje te geven.”

De nood-blokspot is enkel toegankelijk voor studenten die vooraf door de jeugddienst gecontacteerd zijn. “Het heeft dus geen zin om spontaan naar de nood-blokspot te komen”, klinkt het. “Er gelden ook strenge voorzorgsmaatregelen rond onder andere social distancing en hygiëne. Zo is er geen ontspanningsruimte en zijn de uren beperkter dan normaal.”

Studenten die denken dat ze voor de nood-blokspot in aanmerking komen, kunnen contact opnemen met het JAC via 02/613.17.02 en jacpreventie@cawhallevilvoorde.be.