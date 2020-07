Halle opent blokspot in augustus voor wie geen rustige studieplek heeft Amber Gys

25 juli 2020

14u40 0 Halle Halle opent opnieuw de deuren van de blokspot van 3 tot 28 augustus. Door de coronamaatregelen is het aantal plaatsen wel beperkt tot 40 jongeren en is er geen ontspanningsruimte. Er wordt voorrang gegeven aan studenten die thuis niet over een rustige studieplek beschikken.

Omdat heel wat studenten in augustus met tweede zit of herexamens zitten, opent de stad Halle ook in augustus de deuren van de blokspot. Om ervoor te zorgen dat er tussen elke studeertafel anderhalve meter ruimte is, moeten ze het aantal plaatsen beperken tot een maximum van 40 jongeren. Hierbij geven ze de voorkeur aan studenten die thuis niet over een rustige studieplek beschikken. Dit kan zijn omdat er in de buurt werken aan de gang zijn of omdat je broers of zussen nog in vakantiemodus zijn. De stad Halle biedt een rustige plek aan in JC De Kazerne van 3 tot 28 augustus van 8 tot 22 uur.

Er wordt gevraagd om regelmatig de handen te wassen en anderhalve meter afstand te houden. Voor de veiligheid is enkel de fuifzaal beschikbaar, de ontspanningsruimten blijven gesloten. Tot slot vraagt de gemeente om zelf koffie, water of andere dranken te voorzien. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, vragen ze om vooraf in te schrijven. Dat kan vanaf 22 juli via www.jonginhalle.be. Eenmaal geregistreerd, laten ze via mail weten of er al dan niet nog een plaatsje beschikbaar is.