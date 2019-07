Halle meet schade op na windhoos. Nog meer hitteonweders opkomst Bart Kerckhoven

26 juli 2019

05u56 46 Halle Twaalf brandweerploegen waren donderdagavond op pad om alle schade op te ruimen na de korte storm die over Halle trok . In totaal liepen er een zeventigtal meldingen binnen.

De meldingen gingen veelal over omgewaaide bomen, takken, daken en beschadigde zonnepanelen. Dat liet de stad Halle iets na middernacht weten. De brandweerzone Vlaams-Brabant West gaf voorrang aan meldingen waarbij de openbare veiligheid in het gedrang kwam. Gewonden vielen er niet, maar er raakten dus wel gebouwen en enkele wagens beschadigd. Er was vooral schade in het centrum van de stad en in de wijk Windmoleken.