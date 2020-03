Halle lanceert vrijwilligerspunt in strijd tegen coronavirus: “We waarderen zoveel solidariteit” Bart Kerckhoven

16 maart 2020

09u35 13 Halle De stad Halle lanceert een vrijwilligerspunt zodat de inwoners elkaar vinden wanneer ze hulp nodig hebben. “Hier en daar worden al de eerste acties opgestart om andere inwoners te helpen. Zoveel solidariteit waarderen we enorm en willen we ook aanmoedigen”, laat het stadsbestuur weten.

Mensen die willen meehelpen kunnen zich hier aanmelden. Het gaat bijvoorbeeld over boodschappen doen voor een oudere buur, telefoneren, skypen of mailen met iemand die alleen is, boeken afhalen in de bib voor iemand met een fysieke beperking, de opvang organiseren voor kinderen en jongeren en andere zaken. De stad zal dan contact opnemen met de vrijwilligers wanneer een actie georganiseerd wordt. “Uiteraard houden we ons daarbij aan de voorzorgsmaatregelen. Op die manier zijn we er zeker van dat de vrijwilligers geen risico lopen”, aldus de stad. “Vrijwilligers die zich aanmelden moeten in goede gezondheid zijn. Het spreekt voor zich dat van zodra de vrijwilliger ziektesymptomen vertoont, het vrijwilligerswerk wordt stopgezet. Ook mensen vanaf 65 jaar of mensen die een verhoogd gezondheidsrisico hebben, komen niet in aanmerking om te helpen. Deze voorschriften zijn natuurlijk niet van toepassing voor mensen die telefonisch vrijwilligerswerk van thuis uit doen.”