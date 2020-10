Halle lanceert digitaal loket voor kinderopvang: “Betere service voor de ouders”



Bart Kerckhoven

04 oktober 2020

10u34 0

De zoektocht naar een kinderopvang moet in Halle voortaan wat eenvoudiger worden want het stadsbestuur lanceert een digitaal loket. Zo hoopt de stad in de toekomst ook meer subsidies van Vlaanderen te krijgen en ook meer plaatsen in de kinderopvang te creëren. Ouders kunnen voortaan een aanvraag voor hun kind indienen via www.kinderopvanghalle.be. Daar staan alle initiatieven op vermeld en kan iedereen een keuze maken. De aanvragen worden dan rechtstreeks doorgestuurd naar de kinderopvanginitiatieven die dan alles verder verwerken.

“Net als heel wat andere steden en gemeenten kampt ook Halle met een tekort aan plaatsen in de kinderopvang”, laat de stad weten. “Met deze website willen we aan ouders een betere service verlenen bij hun zoektocht naar een plekje. Aangezien je de status van je aanvraag op elk moment kan bekijken, betekent dat voor ouders een grotere duidelijkheid en transparantie. Ouders kunnen ook steeds via hun persoonlijk profiel bepaalde parameters als de gewenste startdatum wijzigen.”