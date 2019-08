Halle laat jongeren ‘chillen’ op nieuwe zitbanken en dat moet hen weghouden uit de portieken van appartementsgebouwen Bart Kerckhoven

07 augustus 2019

13u18 0 Halle Het is nu officieel: binnenkort worden extra zitbanken geplaatst in de stationsbuurt. Het meubilair moet de hangjongeren weghouden uit de portieken appartementsgebouwen. “Op de banken kunnen jongeren even ‘chillen’ voor of na de schooluren”, klinkt het bij de stad.

Het stadsbestuur laat via een persbericht weten dat de extra zitbanken er zeker zullen komen. Op het Stationsplein staan al langer verschillende zitbanken.

Op de gemeenteraad eind mei gaf burgemeester Snoeck een overzicht van de maatregelen die de stad nam om het onveiligheidsgevoel bij de bewoners van de stationsbuurt weg te nemen. En daarbij bleek dat zelfs over de keuze van het straatmeubilair goed werd nagedacht. “Er werden onlangs al extra banken geplaatst”, verklaarde Snoeck toen. “Die waren bestemd voor de jongeren die er rondhingen maar die worden nu vooral ingenomen door de ‘habituees’ die vooral naast de fontein zitten. Op het overlastplatform is het idee gelanceerd om extra banken te plaatsen die anders ingekleed worden zodat die vooral aantrekkelijk zijn voor de jongeren.” Die nieuwe banken - die in de buurt van de winkel aan de overkant geplaatst zullen worden - kunnen dan weer voorkomen dat de hangjongeren in de portieken van de appartementsgebouwen afspreken.

Nu laat de stad weten dat de extra zitbanken er ook echt zullen komen. “Langs de andere zijde van de Vandenpeereboomstraat zal de stad nu enkele zitbanken plaatsen op het ruime voetpad tussen de Nijverheidsstraat en de Melkerijstraat”, klinkt het. “Met de nieuwe zitbanken wil de stad ook jongeren een plek geven waar ze even kunnen chillen voor of na de schooluren. Het stadsbestuur wil zo tegemoet komen aan de bekommernissen van de bewoners van de residentie Sennepoort.” Die bewoners klaagden over het zwerfvuil en het lawaai die de jongeren er maakten. Volgens het stadsbestuur zien de hangjongeren zelf hun nieuwe banken zeker zitten. “De jongeren hebben eerder al tijdens gesprekken met de jeugdwerker van de stad en de wijkagent aangegeven dat ze zo’n zitbanken wel zouden waarderen”, aldus de stad. Of die zitbanken er veel hipper zullen uitzien dan de exemplaren die vandaag op het plein staan is nog onduidelijk.

Meer over Snoeck

samenleving

politiek

Vandenpeereboomstraat

Nijverheidsstraat

Stationsplein

Melkerijstraat

Sennepoort