Halle laat enkel nog meeneem-eetfestijnen toe door stijgend aantal coronabesmettingen Bart Kerckhoven

09 oktober 2020

14u46 10 Halle Het stadsbestuur van Halle heeft beslist om enkel nog meeneem-eetfestijnen te laten doorgaan in de stad. Enkele verenigingen maakten plannen om een echt eetfestijn te organiseren, maar de stad vreest dat de veiligheid hierdoor in gevaar zou komen.

“Eetfestijnen zijn voor veel verenigingen een belangrijke bron van inkomsten”, laat de stad weten. “Maar het is geen sinecure om deze momenteel op een veilige manier te organiseren. Omdat het aantal coronabesmettingen opnieuw sterk gestegen is, vraagt Halle alle verenigingen om voorlopig geen fysieke eetfestijnen meer te organiseren en deze te vervangen door een take away of delivery-formule. Op die manier kunnen de sympathisanten en leden nog steeds hun favoriete verenigingen ondersteunen, beperken we het inkomstenverlies voor de organiserende verenigingen en beperken we ook het risico op nieuwe besmettingen.”

De stad roept de organisatoren ook op om tijdens de voorbereidingen en de afhaalmomenten ook de veiligheidsregels te respecteren. “Voorzie dus ontsmettingsgel voor medewerkers en afhalers, bewaar overal de veiligheidsafstand van 1,5 meter en blijf thuis als je je niet lekker voelt”, klinkt het.

Aanvraag

Het gaat om een voorlopige veiligheidsmaatregel die van kracht blijft tot 15 november. Verenigingen die nadien nog een eetfestijn op de kalender hebben staan, kunnen nog steeds een aanvraag indienen via www.halle.be/evenementenvergunningen.