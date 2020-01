Halle krijgt toegankelijkheidslabel van provincie: “Maar nu is het wel tijd voor concrete acties” Bart Kerckhoven

27 januari 2020

10u55 0 Halle Halle mag zich van de provincie Vlaams-Brabant officieel een Toegankelijke Stad noemen. Samen met zeventien andere gemeenten voerde de stad een het provinciaal actieprogramma rond toegankelijkheid uit. Oppositiepartij N-VA vraagt intussen concrete acties nu het studiewerk voorbij is.

De campagne bestond uit een tienpuntenprogramma waaraan de gemeenten, samen met organisaties On Wheels en Inter konden werken. Belangrijke punten uit het programma zijn onder andere het screenen van parkeerplaatsen en handelszaken, de organisatie van een toegankelijk evenement, het organiseren van een knelpuntwandeling en een overlegmoment met de gebruiker. Gemeenten die alle punten hebben gerealiseerd mogen tot eind 2021 de titel van toegankelijke gemeente dragen. Zij krijgen hiervoor een handvest en een logo voor op de website. Oppositiepartij N-VA noemt het label een goede eerste stap maar gemeenteraadslid Kimberly Michel (N-VA) roept op tot actie. “Met het ontvangen van dit handvest is de studietijd voorbij. Het wordt tijd voor concrete acties”, zegt de mandataris die zelf slecht te been is. Michel vraagt meer toegankelijke openbare toiletten, verlaagde boordstenen aan zebrapaden en een controle op de parkeerplaatsen voor mensen met een beperking omdat die niet altijd aan de wettelijke normen voldoen.

Michel vindt ook dat handelaars in Halle nog meer rekening moeten houden met andersvaliden. “Sommige handelaars hebben een grote inspanning geleverd om ook andersvaliden te kunnen bedienen maar er is nog verbetering mogelijk. De Adviesraad Toegankelijkheid en de Verenigde Halse Handelaars kunnen hier de handen in elkaar slaan”, geeft ze mee.