Halle kiest voor ondergronds parkeren: bouw van parking aan De Bres start in 2023 Bart Kerckhoven

13 februari 2020

14u04 0 Halle Het stadsbestuur van Halle beslist om minstens één ondergrondse parking in het centrum te bouwen. De parking komt er onder de huidige bovengrondse parking aan sportcomplex De Bres. Maar ook aan het stadsmagazijn kan een ondergrondse parking gebouwd worden. Over drie jaar kunnen de eerste werken starten.

Drie jaar geleden besliste de gemeenteraad al om het aantal parkings in de stad uit te breiden. Daarbij werden de sites van De Bres, het stadsmagazijn aan de suikerkaai en de parking van De Gooikenaar genoemd. Die laatste piste valt nu weg. “We hebben sindsdien een marktbevraging georganiseerd”, zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen). “Daarbij werden de haalbaarheid, de troeven maar ook de risico’s van die parkings goed onderzocht. Nu bleek dat De Gooikenaar geen goede keuze was. Volgens specialisten zullen mensen die parking niet gauw gebruiken als ze in het centrum moeten zijn omdat ze nog de August Demaeghtlaan over moeten steken. De grond is er wellicht ook sterk vervuild en dus zou de bouw enorm veel geld kosten.”

Een ondergrondse parking aan sportcomplex De Bres komt er dan wel weer zeker. “Alle parkeercapaciteit die er vandaag is aan De Bres en op het Possozplein komt daar ondergronds. Op de site van stadsmagazijn moet wel onderzocht worden of een onder- of bovengrondse parking de beste keuze zal zijn”, zegt Vandenbroecke.

De bouw van die parkings zal natuurlijk een impact hebben op de stad. Maar parkeren zal mogelijk blijven. “Wanneer we in 2023 starten met de aanleg aan De Bres zal er wel al een tijdelijke parking ingericht worden op de locatie van het stadsmagazijn op Suikerkaai. Daar zal plaats zijn voor 160 parkeerplaatsen. Op dat moment zal ook de parkeertoren van de NMBS klaar zijn. De inwoners hoeven dus geen schrik te hebben: er blijft even veel parkeeraanbod, ook tijdens de bouw van de parkings”, verzekert Vandenbroecke.

Toekomst

De nieuwe parkings moeten niet enkel plaats voorzien voor personenwagens, maar ook voor deelwagens, elektrische wagens, motoren, elektrische fietsen, bakfietsen en gewone fietsen. “We denken zelfs al vooruit”, zegt Vandenbroecke. “Je weet niet wat de toekomst brengt. Als blijkt dat het aantal wagens in het verkeer plots zou dalen willen we niet dat de stad achterblijft met een ondergrondse parking die niet gebruikt wordt. En dus willen we dat die constructies zo gebouwd worden dat ze een nieuwe bestemming kunnen krijgen.”

Nog dit jaar zullen de eerste grondonderzoeken en sonderingen gebeuren. En ook stedenbouwkundig moet alles nog op papier in orde gebracht worden.