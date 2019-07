Halle kiest voor nieuwe brug over Drasop (die enkel toegankelijk zou zijn voor voetgangers en fietsers) Bart Kerckhoven

10u00 0 Halle Als het van het stadsbestuur afhangt zal een nieuwe brug over de Brusselse Ring op Drasop enkel nog toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Het is één van de vijf toekomstscenario’s die het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer voorstelt.

De brug over Drasop in Buizingen is al sinds augustus vorig jaar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer nadat op de snelweg een vrachtwagen vuur vatte onder de brug en zo zware schade veroorzaakte. Wegen en Verkeer liet een onderzoek uitvoeren en legde de stad Halle vijf toekomstscenario’s voor. het schepencollege liet alvast weten dat het een voorkeur heeft voor een nieuwe brug die enkel toegankelijk zal zijn voor voetgangers en fietsers. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden zou de brug opengesteld worden voor het andere verkeer. Een nieuwe brug die permanent toegankelijk is voor alle verkeer ziet de stad niet zitten omdat die het sluipverkeer zou aantrekken. Ironisch genoeg merken bewoners van Kesterbeekbos door het afsluiten van de brug nu al extra sluipverkeer in hun buurt. Om dat op te lossen zal er als test beperkt eenrichtingsverkeer worden ingevoerd in de Haakstraat ter hoogte van het Kapittel. Er wordt gestart met een proefopstelling vanaf 19 augustus. Als er begin mei 2020 een positieve evaluatie volgt, zal de proefopstelling definitief worden.