Halle introduceert herbruikbare beker tijdens carnaval: “We willen klaar zijn voor een totaalverbod” Bart Kerckhoven

04 februari 2020

15u51 0 Halle Halle, de tweede carnavalsstad van Vlaanderen, experimenteert dit jaar met herbruikbare bekers op het grootste feest van het jaar. De cafébazen zullen op rustige momenten drank schenken in die bekers maar zullen op piekmomenten overschakelen op wegwerpbekers. Die zullen dan eind maart apart ingezameld worden voor recyclage. De komende weken wordt er overlegd tussen horeca en stadsbestuur.

Schepen van Lokale Economie Johan Servé (sp.a) haalde maandagavond bij de lancering van de Halse afdeling van Horeca Vlaanderen het experiment aan in zijn toespraak. Vanaf dit jaar zijn wegwerpbekers verboden op evenementen. Heel wat organisatoren zitten nu al met de handen in het haar over hoe ze met het verbod moeten omgaan. In de vorige legislatuur wilde de stad al in 2017 een volledige omschakeling maken naar herbruikbare bekers maar dat bleek onhaalbaar. De cafébazen zagen het ook niet zitten. Maar achter de schermen werd wel verder nagedacht over het plan. “We zijn er al jaren mee bezig”, aldus Servé. “En wij niet alleen. Als we raad vragen dan krijgen we steeds een half verhaal en veel wijzer zijn we er nog niet van geworden. Maar dit jaar mogen we dus geen wegwerpbekers meer gebruiken tijdens evenementen tenzij we kunnen aantonen dat een bepaald percentage kan gerecycleerd worden.”

Goed voorbereiden

Omdat de stad niet wil wachten tot een totaalverbod zal nu al de invoering van de herbruikbare bekers aan de praktijk getoetst worden. “We moeten er klaar voor zijn wanneer we er effectief volledig mee moeten beginnen”, vertelde Servé. “We hebben al twee keer samengezeten met de horeca en we zitten binnenkort nog een derde keer samen. Ik roep trouwens alle horecamensen op om deel te nemen aan die vergadering zodat we met iedereen kunnen overleggen.”

Het experiment moet nog verder uitgewerkt worden maar de grote lijnen zijn wel al bekend. “De bedoeling is dat er met carnaval nog wegwerpbekers gebruikt kunnen worden”, legde Servé uit. “Maar tijdens de kalmere periodes vanaf ’s morgens tot in de late namiddag worden dan de herbruikbare bekers gebruikt. We gaan het idee samen verder uitwerken. Als stadsbestuur hebben we daar ideeën over maar ook de cafébazen hebben daar dus een mening over.”

Inzameling

Rest natuurlijk nog de vraag hoe een groot deel van de wegwerpbekers dan weer ingezameld moet worden voor recyclage. Volgens het nieuwe decreet geldt dat voor liefst negentig procent van de bekers. “De horeca stemde al in om met een inzameling te werken waarbij per aantal een gratis consumptie wordt gegeven”, aldus Servé. “Wij hopen dat dit zo dan gescheiden ingezameld kan worden.”

De voorbije jaren werd er trouwens al nagedacht over de afvalberg die Carnaval Halle veroorzaakt. Zo staan er al een tijde afvaleilandjes in de feestzone en konden cafébazen gratis gebruik maken van herbruikbare bekers. Vorig jaar experimenteerde café Maurice op de Grote Markt er ook al eens mee. Op de indoor evenementen van Halattraction worden intussen ook alleen nog maar herbruikbare bekers gebruikt.

