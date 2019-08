Halle herdenkt 75 jaar bevrijding: Indrukwekkende colonne legervoertuigen houdt er halt op 2 september



Bart Kerckhoven

20 augustus 2019

21u30 0 Halle Halle was 75 jaar geleden de eerste Vlaamse stad die bevrijd werd van de Duitse bezetter. Om dat te herdenken rijdt op maandag 2 september vanuit Edingen een zeven kilometer lange Bevrijdingscolonne de stad binnen.

Defensie maakt van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog een erezaak. In Vlaams-Brabant leidt Pascal Mathieu, verbonden aan het Militair Commando van de provincie de organisatie in goede banen. “Een grote Bevrijdingscolonne volgt de route die de Geallieerden 75 jaar geleden gevolgd hebben”, legt Mathieu uit. “De colonne bestaat uit een zeventigtal oude en nieuwe voertuigen. Het gaat om voertuigen uit die tijd van het Legermuseum en van burgers maar ook nieuw materieel neemt deel. Als de colonne in beweging is zal die zeven kilometer lang zijn. Als alles stil staat is de stoet 700 meter lang.”

Op maandag 2 september wordt de colonne omstreeks 15 uur verwacht in Halle. Zowel op de Welkomstlaan als op de campus van het Don Bosco Instituut zullen voertuigen bewonderd kunnen worden tot zonsondergang. Die avond is er om 19 uur ook nog een herdenking aan het oorlogsmonument in het Albertpark waar de muzikanten van de Welsh Guards zullen optreden. Het waren soldaten van dat regiment die destijds mee Halle en Vlaanderen bevrijden. Nadien treden ze op de kiosk op de Grote Markt op. Overnachten doet de 120 man grote groep op Don Bosco De dag nadien rijdt om 11 uur de Bevrijdingscolonne verder door via Sint-Pieters-Leeuw naar Brussel. “De plechtigheid in Halle kan best het hoogtepunt van de doortocht in deze provincie genoemd worden”, zegt Mathieu. “Daarom zorgen we er voor dat de mensen maandagnamiddag en -avond alle tijd zullen hebben om de voertuigen te bewonderen.