Halle hangt vlaggen halfstok tijdens coronacrisis: “Geen afscheid nemen maakt verdriet troosteloos” Bart Kerckhoven

23 april 2020

11u54 0 Halle Het stadsbestuur van Halle hangt de vlaggen aan het stadhuis halfstok als eerbetoon aan de slachtoffers van het coronavirus en als blijk van waardering voor het zorg-, veiligheids- en logistiek personeel.

“De meeste slachtoffers zijn in volledige quarantaine overleden”, laat de stad weten in een mededeling. “Dus ver weg van familie en vrienden. Afscheid nemen doet altijd pijn. Maar geen afscheid’ kunnen nemen, maakt het verdriet zeer troosteloos. En bij die enorme droefheid wil de stad even stil staan. Daarom hangen alle vlaggen aan het stadhuis halfstok. Op die manier willen we onze solidariteit en medeleven tonen met iedereen die een dierbare verloor in deze moeilijke tijd. We doen dit ook als een blijk van waardering voor al het zorg-, veiligheids- en logistiek personeel. Zij zetten zich elke dag in om voor mensen te zorgen, de veiligheid te verzekeren en onze winkels verder te bevoorraden.”

De vlaggen blijven halfstok hangen tot de federale overheid het einde van de maatregelen aankondigt. Volgens de laatste cijfers zijn er in Halle 156 bevestigde besmettingen in Halle. Tientallen inwoners overleden ook aan de ziekte. Vlaams Belang riep vorige week op om de vlaggen halfstok te hangen.