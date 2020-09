Halle-Gooik staat voor geladen opener tegen Charleroi Erik Vandeweyer

09 september 2020

15u30 0 Futsal Vorig weekend plaatste Halle-Gooik zich probleemloos voor de tweede ronde van de beker van België. De 0-13 overwinning in Koersel was overtuigend. Dit weekend staat de ploeg voor de opener van het kampioenschap. De Hallenaren beginnen meteen met een zeer geladen topper. Charleroi komt over de vloer.

Het abrupt beëindigen van de vorige competitie omwille van corona heeft enorme gevolgen gehad voor beide clubs. Charleroi kreeg als leider de landstitel toegewezen. Halle-Gooik stond op de tweede plaats en mocht nog thuis tegen de Carolo’s aantreden. Er volgde een rechtszaak voor het BAS. Hoewel er argumenten pro en contra waren, kreeg Charleroi het voordeel van de twijfel.

Het getuigt niet meteen van veel psychologisch inzicht van de kalendermakers om beide ploegen meteen op de eerste speeldag tegenover elkaar te plaatsen. Sportief manager Lieven Baert relativeert meteen. “Het is misschien jammer dat we meteen tegenover elkaar staan, maar anderzijds kan deze match ook een stevige boost zijn. Ik maak me dan ook niet druk over mogelijke rariteiten in de kalender. Uiteindelijk moeten we toch twee keer tegen elke tegenstander uitkomen.”

Versterkt

Volgens Lieven Baert is zijn ploeg gevoelig sterker uit de transferperiode gekomen. “Ik denk inderdaad dat deze ploeg beter gewapend is om de strijd aan te gaan dan de ploeg van twaalf maanden gelden. Edu brengt veel ervaring mee uit Parijs. Ook Jelovcic en Pinto hebben op de Europese scène al laten zien dat ze uit het goede hout gesneden zijn. Dat bevestigden ze trouwens in de oefenmatch. Tijdens die oefenmatchen zag ik trouwens veel positieve punten. Hoe dan ook, dit Halle-Gooik gaat opnieuw voor de dubbel. We verloren in mei één veldslag, maar laten ons niet uit ons lood slaan.”

Niet voltallig

Toch zal Halle-Gooik niet compleet aan de aftrap staan tegen Charleroi. Lieven Baert bevestigt. “Tomic is twee competitiewedstrijden geschorst na zijn bizarre uitsluiting in het vorige duel tegen Charleroi. Edu sukkelt met een spierletsel en is zeer twijfelachtig. Diogo en Patias hebben de voorbije weken een aangepast trainingsregime gevolgd, omdat ze kampten met kleinere letsels. Zij zullen wellicht wel aan de aftrap verschijnen.”