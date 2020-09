Halle-Gooik begint aan nieuw seizoen Club bekert vrijdag in Koersel Erik Vandeweyer

02 september 2020

11u54 0 Halle Halle-Gooik staat aan de vooravond van een nieuw futsalseizoen. Vrijdag opent de Pajotse club meteen met een bekerwedstrijd in Koersel. Mede door corona greep Halle-Gooik vorig seizoen in extremis naast de titel. De revanchegevoelens zijn groot. De vernieuwde ploeg lijkt alvast een heel pak beter gewapend te zijn dan twaalf maanden geleden.

De vertrekkers

Valentin Dujacquier (Roselies), Marco Zaramello (terug naar Brazilië), Jelle Nerinckx (Malle-Beerse), Venancio Baldasso (Catania), Crema Bernardes (Avellino).

De blijvers

Gabriel Grello, Tiago De Bail, Rafael Teixeira, Diogo Guimaraes, Leo Carello, Alessandro Patias, Dragan Tomic, Jovan Lazarevic, Tiago Van Beeck, Mateo Cordier.

De technische staf

Luca Cragnaz (T1), Peter Ost (T2), Albert Conejos Sobregués (T2), Edward Bzdak (TK).

De nieuwkomers

1. Bram Meyers: de Limburger behoort al enkele jaren tot de kern van de nationale ploeg. Nadat hij in de eigen provincie debuteerde op het hoogste niveau, belandde hij bij Malle-Beerse. Daar plukte Halle-Gooik hem deze zomer weg. De doelman is een prima lijnkeeper met uitstekende reflexen. Het vorige seizoen ging voor Meyers door een elleboogblessure compleet de mist in. Het lichaamsgewicht ging aanzienlijk de hoogte in, maar hij werkte gemotiveerd aan zijn comeback. Het gevolg is dat hij dertien kilogram vermagerde. Een fitte Meyers is alleszins een meerwaarde voor de groep.

2. Cristiano Marques: de Portugees werd opgeleid door Benfica. Als referentie kan het tellen. Cristiano (roepnaam) viel twee jaar geleden al te bewonderen in De Bres, toen hij met Benfica actief was in de Main Round van de Champions League. Als doublure voor Diego Rongaclio onderscheidde hij zich door het stoppen van strafschoppen. Vorig seizoen werd het jonge talent uitgeleend aan de Portugese eersteklasser Eléctrico, waar hij ervaring kon opdoen. Cristiano geldt als een complete keeper. Hij beschikt over sterke reflexen, maar voetbalt ook prima mee uit.

3. Jonas Pinto Junior

Jonas Pinto Junior – kortweg Jonas – heeft Braziliaanse roots, maar kwam vorig seizoen voor de Italiaanse topclub Acqua e Sapone uit. De nieuwkomer is een echte spelverdeler. In het veldvoetbal zou men hem als een nummer tien beschouwen. Jonas moet met de ideeën komen en de aanvallende lijnen van het team mee uitstippelen. Technisch is hij sterk bedreven, al blijft zijn duidelijke vista zijn sterkste troef.

4. Franco Jelovcic

De heimat van Franco Jelovcic ligt in Kroatië. Dit Balkanland behoort tot de sterkste in Europa. Jelovcic werkte zich op tot kapitein van de nationale ploeg. Vorig seizoen was hij aan de slag in de Italiaanse competitie. Ook bij Rieti kon hij zich op de voorgrond werken. Een type als Jelovcic heeft Halle-Gooik nog niet in de gelederen gehad. Met zijn 1m95 oogt hij log, maar schijn bedriegt. Technisch is hij sterk en hij beschikt over een geweldige linker. Zijn bijnaam luidt dan ook ‘der Bomber’. Jelovcic zal regelmatig zijn doelpuntje meepikken.

5. Eduardo Mello Borges

Wereldburger Eduardo Mello Borges – Edu is zijn voetbalnaam – leerde het spelletje in Brazilië (Sao Paulo). Negen jaar geleden verhuisde hij naar Europa. Hij vond onderdak bij Araz in Azerbeidjan. De speler voelde zich daar snel thuis, zodat hij de Azerbeidjaanse nationaliteit verwierf. Met Araz haalde hij de Final Four van de Champions League! De laatste twee seizoenen verdedigde Edu de kleuren van Acces Paris. Hij is een scorende verdediger die veel ervaring meebrengt.