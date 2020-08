Halle geeft ouders bij start schooljaar financieel duwtje in de rug Bart Kerckhoven

21 augustus 2020

16u04 0 Halle Het stadsbestuur van Halle wil gezinnen die het financieel moeilijk krijgen bij de start van het nieuwe schooljaar helpen. Ouders die het nodig hebben kunnen rekenen op een financieel duwtje in de rug.

Door de coronacrisis moeten heel wat gezinnen het stellen met minder en dan is september een hele dure maand wanneer de scholen heropenen. Om de Hallenaren door de coronacrisis te helpen werd 250.000 euro voorzien en een deel van dat budget wordt aangesproken om de ouders te helpen. “Zeker bij de start van het nieuwe schooljaar is zo’n ondersteuning voor gezinnen met kinderen vaak meer dan welkom”, laat de stad Halle weten. “De toegang tot het basis- en secundair onderwijs is gratis, maar kosteloos is de school allerminst. Denk maar aan boeken, schoolgerei, busabonnement en ander materiaal. September is voor kwetsbare gezinnen met kinderen dan ook één van de moeilijkste maanden om te overbruggen.”

Halle roept alle scholen op om hier bijzondere aandacht voor te hebben. “Scholen kunnen armoede weliswaar niet oplossen maar ze kunnen deze gezinnen wel helpen door ze te informeren over deze extra ondersteuning. Maar ook ouders zelf roepen we op om niet te aarzelen. Durf aankloppen bij de Welzijnsbalie van de stad als je denkt dat het moeilijk wordt om dit schooljaar alle eindjes aan elkaar te knopen. Aan de hand van een aantal parameters bepalen we voor welke ondersteuning jouw gezin al dan niet in aanmerking komt. Uiteraard moet jouw familie woonachtig zijn in Halle.” Ouders die extra informatie willen kunnen altijd terecht bij de Welzijnsbalie van de stad in het Sociaal Huis.