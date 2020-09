Halle gaststad voor WK Wielrennen… als je de parkeerborden moet geloven Bart Kerckhoven

21 september 2020

16u14

In Halle wordt morgenmiddag het startschot gegeven voor één van de belangrijkste wielerwedstrijden van het jaar. Maar de persoon die de parkeersignalisatie voor zijn of haar rekening nam is wellicht geen grote wielerfan want er is in het centrum namelijk een parkeerverbod ingevoerd op verschillende plaatsen omwille van het … WK Wielrennen. Internationale toppers hoeven we echt niet te verwachten morgen op het Possozplein want het zijn Van Aert en co die strijden om de tricolore trui tijdens het BK Wielrennen dat dus start in Halle. Wie de wereldtop aan het werk wil zien zal enkele dagen geduld moeten oefenen want dat start op 24 september in het Italiaanse Imola.